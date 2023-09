Prima reacție a Oanei Roman, după ce s-a spus că a fost amanta lui Marius Elisei: „Pentru asta veți da socoteală”

Înainte de a intra într-o relație cu Oana Roman, Marius Elisei a fost împreună cu Florentina Gheorghe, iar, acum, aceasta îl acuză pe fostul ei iubit de infidelitate. Fiind numită amanta lui Marius Elisei, Oana Roman a reacționat dur, fiind extrem de deranjată de acuzațiile care i s-au adus.

Relația dintre Florentina și Marius a început când aceasta avea 19 ani. Au fost împreună, au ajuns să se despartă, dar au decis să își mea dea o șansă și au decis să se mute împreună. Cu toate acestea, susține Florentina, relația nu ar mai fi continuat din cauza Oanei Roman, care nu ar mai fi permis acest lucru.

„Nu este adevărat nici că relaţia lui cu Oana Roman a început la ceva timp după despărţirea noastră. Am venit într-o seară de la serviciu, el nu era acasă. Plecase cu maşina mea în oraş. A venit la ceva timp acasă şi părea cam ciudat. Cred că avusese loc o întâlnire între ei.

Pur şi simplu, mi-a spus că vrea să ne despărţim, vrea să fie singur. El vorbea cu această doamnă (n.r. Oana Roman). Mi-a spus să plec şi asta am făcut. Nu puteam ţine pe cineva cu forţa lângă mine (... )

Eu am plecat în Germania la vreo 2 săptămâni după ce a apărut zvonul la TV că ar fi împreună. Eu am ştiut că vor fi împreună. Le-am spus tuturor, aşa am simţit eu”, a mărturisit Florentina, conform Cancan.

La scurt timp după ce s-a scris că i-a fost amantă fostului soț, Oana Roman a avut o reacție tranșantă, negând orice acuzație care i-a fost adusă.

„Când puneți la îndoială moralitatea mea ca om și femeie nu se poate trece cu vederea. Pentru asta trebuie să dați socoteală și veți da socoteală. Titlul care mă cataloghează drept amantă, un titlu fără echivoc, deci nu scrie că: se pare că, ci prezintă lucrurile ca și cum sigur lucrurile stau așa, ei bine, pentru acest titlu va trebui să dați socoteală.

Acum Dumnezeu mi-e martor că în relația mea cu Marius eu nu am fost nici măcar o fracțiune de secundă amantă (...) Dar am un copil care citește și înțelege și minciuna și denigrarea mea ca om și atingerea moralei mele ca femeie, asta nu se trece cu vederea și pentru asta veți plăti, javrelor!”, a transmis Oana Roman, pe contul ei de Instagram.

Sursa foto: Instagram I eliseimarius, oanaromanelisei