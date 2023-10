Sarah Jessica Parker nu vrea să audă de intervenții estetice nici în ruptul capului. Care este motivul

Actrița de la Hollywood a explicat de ce nu va apela niciodată la intervenții estetice. Până la 58 de ani, Sarah Jessica Parker nu a trecut deloc prin cabinetul medicului estetician, în comparație cu colegele ei celebre care apelează constant la îmbunătățirea aspectului fizic.

În ultima vreme, în mai toate interviurile pe care le acordă, Sarah Jessica Parker este mereu întrebată de ce intervenții estetice este dispusă să-și facă.

Într-un interviu pentru The Telegraph, actrița a dezvăluit că „nu înțelege” accentul pus pe îmbătrânire și exclude să apeleze vreodată la Botox.

„Nu înțeleg de ce bărbații de vârsta mea nu sunt întrebați niciodată despre îmbătrânire. Ne trezim dimineața, avem un milion de lucruri de făcut și trebuie doar să mergem mai departe – pur și simplu, nu înțeleg accentul pus pe îmbătrânire”, a explicat actrița.

Aceasta a explicat de ce nu va apela niciodată la injectarea cu Botox:

„Sunt actriță, trebuie să-mi mișc sprâncenele. Sunt menită să împărtășesc emoții și să comunic cu fața mea”, a mai spus starul din „Sex And The City”, potrivit DailyMail.

Sarah Jessica Parker a precizat că nu vede nimic rău în cazul persoanelor care aleg să-și facă mici ajustări:

„Înțeleg de ce oamenii fac această alegere, se pune foarte mult accept pe aspectul fizic. Chiar și anul trecut, când am lansat primul sezon al serialului And Just Like That… au existat articole nesfârșite despre felul în care arăt, despre părul nevopsit. Cred că oamenii ar trebui să facă orice îi ajută să se simtă bine, să iasă pe ușă mândri”, a mai spus actrița.

