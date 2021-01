Suma colosală pe care o vor primi actrițele din “Sex and the City” pentru fiecare episod filmat

Cele trei eroine ale serialului-fenomen vor încasa fiecare cel puțin 1 milion de dolari pe episod, scrie Variety.

Sarah Jessica Parker și colegele ei nu vor fi doar actrițe, ci și producători executivi, alături de regizorul Michael Patrick King. Noul capitol se va numi “Just like that”, iar marea absentă este nimeni alta decât Kim Catrall.

Potrivit The Guardian, serialul va fi difuzat de HBO și va avea zece episoade cu o durată de 30 de minute fiecare. Producţia este programată să înceapă în New York primăvara aceasta. La un calcul rapid, fiecare actriță va avea în cont cel puțin 10 milioane de dolari.

Serialul „Sex and the City” a fost lansat de HBO în 1998 şi a avut şase sezoane, până în 2004. Show-ul a fost urmat de două filme, „Sex and the City” (2008) şi „Sex and the City 2” (2010). Serialul de succes a fost nominalizat la peste 200 de premii și a câștigat peste 50. Pentru rolul lui Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker a câștigat un premiu Emmy, patru Globuri de Aur și trei premii SAG.

