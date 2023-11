„I-a plecat sluga de acasă” Marius Elisei nu s-a mai abținut şi a răbufnit după atacurile Oanei Roman

Marius Elisei nu și-a dorit să intre în conflict cu fosta soție, motiv pentru care a menținut tăcerea în anumite situații. Ei bine, de această dată, bărbatul nu a mai rezistat și a reacționat public, după ce Oana Roman a făcut o serie de declarații care ar fi neadevărate.

Bărbatul a ținut să explice cum stăteau de fapt lucrurile în mariajul lor, precizând că în cei 10 ani de relație el a dus „greul”.

Se pare că Oana Roman ar fi făcut o serie de declarații din care reiese faptul că Marius Elisei nu o ajuta cu absolut nimic și că nu se implica în creșterea fiicei lor.

Aceste vorbe au ajuns la urechile bărbatului, care spune că nu și-a abandonat fiica, așa cum ar da de înțeles fosta lui soție, fiindcă petrece suficient timp cu Isabela, și că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a salva căsnicia

„I-a plecat sluga de acasă care nu făcea nimic și nu era capabil de nimic și bun de nimic?! Ei asta îi place, să se plângă, să se victimizeze. Ce înseamnă că nu mă implic în creșterea Isabelei? Eu sunt în weekend, nu sunt în cursul săptămânii. Când îți pleacă sluga de acasă, care făcea multe, iar pe tine nu te încânta cu mai nimic, mna.. nu mai contează. Nu eram bun nici așa, nici așa! Acum poate să spună într-adevăr că le facea ea pe toate. Eu nu mi-am abandonat copilul, asta înseamnă că și taică-su a abandonat-o pe ea, că zicea că nu vorbește cu ea, nu o sună, nu o bagă în seamă?!”, a spus Marius Elisei, potrivit spynews.ro.

„Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bătrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur. Păi cine mă mai ia?

Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.r. când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”, a mai zis Marius Elisei.

Marius Elisei a mărturisit că își vede fiica un weekend la două săptămâni: „Eu o văd pe Isa un weekend la două săptămâni. Eu o sun, câteodată răspunde, câteodată nu răspunde. Poate să fie și mai multe zile atunci când e vacanță. Ea face niște chestii acum ca să-și facă o comunitate așa pe Instagram cu persoanele care sunt despărțite, dar e treaba ei, pe mine nu mă privește. Eu încerc să fac tot posibilul să ne fie bine, și mie, și copilului și Gabrielei”, a încheiat el.

Sursă foto: Instagram