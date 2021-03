Billie Eilish s-a vopsit blondă și fanii i-au spus că e frumoasă și așa. „Ciupiți-mă!”

Billie Eilish s-a ținut de cuvânt și s-a vopsit blondă. Artista a promis că va trece printr-o schimbare importantă de look după lansarea documentarului ei Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.

„Ciupiți-mă!”, a scris artista pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu noul look, părând dezamăgită de cum arată. Peste 17,5 milioane de fani au apreciat că s-a vopsit blondă, deși nu și-au putut ascunde uimirea. (vezi galeria foto)

„Cred că m-am îndrăgostit”, a scris un admirator.

„Sunt îndrăgostit. E grozav. Sincer, poate străluci în orice culoare sau cu orice coafură”, a comentat altul.

Schimbarea de look nu e întâmplatoare și vine la doar trei luni de la o răfuială avută de artistă cu unii dintre fanii ei. Billie Eilish a fost ironizată pentru coafura sa, care e aproape neschimbată de trei ani.

În decembrie 2020, artista s-a rățoit la cei care o contestă, într-un insta story.

„Am o poveste amuzantă să vă spun, dar mai întâi: f*** you, prieteni. Nu mai faceți mișto de mine. Doamne! Vă fac un album. Nu o să-l mai scot dacă veți continua să faceți mișto de părul meu. Gata, să nu mai aud o vorbă despre asta!”, a reacționat artista pe Instagram.

