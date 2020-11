Dramele cântărețului Bobby Brown. Și-a pierdut fosta nevastă și doi copii în opt ani

Fiul său, Bobby Brown Jr., a fost găsit recent fără suflare în locuința sa din Los Angeles. Decesul său vine la 5 ani de la moartea lui Bobbi Kristina, fiica lui Bobby Brown cu Whitney Houston.

În februarie 2012, o lume întreagă a fost șocată de vestea morții cântăreței Whitney Houston. Rapoartele toxicologice au arătat atunci că artista s-a înecat accidental în cadă din cauza efectelor consumului cronic de cocaină și a problemelor cu inima.

Whitney Houston și Bobby Brown, alături de fiica lor

Chiar dacă s-au despărțit cu scandal, Bobby (51 de ani) a păstrat-o mereu în inima sa pe Whitney. La câteva zile de la moartea fostei soții, Bobby Brown i-a dedicat acesteia o piesă și a izbucnit în lacrimi pe scenă. “Te iubesc, Whitney”, a spus atunci artistul.

Bobby Brown și-a pierdut fiica din căsnicia cu Whitney Houston

Whitney și Bobby au fost căsătoriți timp de 15 ani, iar din relația lor a rezultat o fiică, Bobbi Kristina. Fata a avut parte de același sfârșit tragic ca al mamei sale. Ea a fost găsită inconștientă în cada din locuința ei, pe 31 ianuarie 2015. Paramedicii au reușit s-o resusciteze, însă tânăra de 22 ani a murit la spital după șase luni în care a fost în comă.

În primul interviu pe care l-a oferit după moartea fiicei sale, Bobby Brown spune că s-a rugat și a sperat timp de șase luni la o minune, scrie Daily Star. “Dar atunci când Dumnezeu te cheamă... (...) Cred că și mama ei a avut o parte în asta. A fost: «Hai, vino, aici cu mine»”, a spus îndurerat artistul.

Bobby Brown Jr., găsit mort la doar 28 de ani

Bobby Brown se pregătește acum să-și îngroape și unul dintre fii. Circumstanțele morții sale sunt necunoscute încă. Tânărul a fost găsit fără suflare în data de 18 noiembrie, în locuința sa din Los Angeles. Potrivit autorităţilor, nu există suspiciunea comiterii unei crime.

Landon Brown, Bobby Brown Jr. și tatăl lor

Cântărețul și-a îngropat și părinții. În 2010, mama artistului a murit la 69 de ani, iar un an mai târziu, tatăl său a pierdut lupta cu cancerul. O altă dramă din viața cântărețului a avut loc în 1995. Atunci, iubitul surorii sale a fost împușcat mortal. Steven Seally avea 31 de ani când a fost împușcat în cap, chiar în Bentley-ul lui Bobby Brown. Artistul era lângă mașină cu un bodyguard, însă a scăpat nevătămat din ploaia de gloanțe.

Bobby Brown mai are cinci copii

Bobby Brown mai are mai cinci copii. La’Princia Brown (30 de ani) este fiica artistului din relația cu Kim Brown. Tânăra are un blog și face bijuterii pe care le vinde pe Etsy. Cel mai mare fiu al artistului este Landon Brown (34 de ani), din relația cu Melika Williams.

Bobby Brown și actuala nevastă, Alicia Etheredge. În imagine mai apar fiii Cassius și Bobby Brown Jr.

Landon este actor și a lucrat la producții precum “The Nightmare Pill”, “Post Script” sau “Rock the Cradle”. Bobby mai are trei copii cu actuala nevastă, Alicia Etheredge. Cuplul are un băiat, Cassius, născut anul trecut, și două fete: Bodhi Jameson Rein (5 ani) și Hendrix Estelle Sheba (4 ani).

