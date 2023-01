O celebră antrenoare de fitness din Argentina a slăbit brusc în urma unei afecțiuni a tiroidei. Cum arată acum

Valentina Lequeux, o argentiniancă de 33 de ani stabilită în SUA, oferă femeilor planuri personalizate de transformare corporală și diete corespunzătoare scopului lor de slăbire. Recent, antrenoarea de fitness a slăbit periculos, fără voia ei, în urma unei dereglări hormonale.

Tânăra și-a anunțat fanii de pe rețelele sociale că a pierdut 10 kg într-un timp extrem de scurt, din cauza unei afecțiuni a tiroidei. Acum cântărește 50 kg.

„Am 1,76 metri înălțime și nu am ajuns la această greutate intenționat. Ce s-a întâmplat? O tiroidă hiperactivă, care a venit împreună cu o mulțime, o mulțime de simptome distractive, inclusiv pierderea unei greutăți însemnate. Ce dor mi-e de corpul meu! Și cât de ridicolă am fost să cred că sunt suficient de tare”, a scris ea pe Instagram. Sursa foto: @valentinalequeux.

Valentina Lequeux și-a liniștit admiratorii, pe care i-a anunțat că problemele ei de sănătate și scăderea bruscă în greutate sunt temporare.

„Nu vă faceți griji pentru mine, vă rog! Această greutate este temporară! Îmi voi reveni și voi fi bine cu timpul, continuând să fac alegerile corecte”, a mai scris ea.

Argentinianca are propriile secrete de viață sănătoasă, pe care le dezvăluie cursantelor sale care vor să piardă kilograme în plus fără a suferi transformări periculoase.

Fotografii: @valentinalequeux

